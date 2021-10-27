Sakarya'da doğalgaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
Sakarya’nın Adapazarı İlçesinde bulunan Doğal Gaz Çevrim Santrali'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edilirken patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.
Taşkısığı Mahallesi’ndeki ENKA Doğal Gaz Çevrim Santrali'nde akşam saatlerinde yaşanan patlama korku ve paniğe neden oldu. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle Taşkısığı Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar kendilerini sokağa attı.
Sakarya’da doğal gaz santralinde korkutan patlama— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 27, 2021
Yapılan ilk incelemede; patlamanın panoların bulunduğu Şalt Sahası'nda meydana geldiği ve patlama sonrasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenildi. Tesiste ufak çaplı maddi hasar meydana gelirken yaralı olup olmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan uzun süre kapalı kaldıktan sonra yaklaşık bir yıl önce yeniden elektrik üretmeye başlayan tesisin henüz tam kapasite çalışmadığı öğrenildi.
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