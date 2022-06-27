Behzat Uygur'dan 'şeker zammı' tepkisi: 'Görevimiz yüzde 67'
Usta sanatçı Nejat Uygur'un oğlu, tiyatro oyuncusu Behzat Uygur, şeker fiyatlarına gelen zamma tepki göstererek bir video çekti. Uygur'un Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyatlara satılan şekere zam yaptı. Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyata satılan şekerin fiyatı yüzde 67, diğerlerinin fiyatı ise yüzde 37 oranında arttı.
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