Behzat Uygur'dan 'şeker zammı' tepkisi: 'Görevimiz yüzde 67'

27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:02

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyatlara satılan şekere zam yaptı. Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyata satılan şekerin fiyatı yüzde 67, diğerlerinin fiyatı ise yüzde 37 oranında arttı.

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