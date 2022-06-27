Behzat Uygur'dan 'şeker zammı' tepkisi: 'Görevimiz yüzde 67'

27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:42

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyatlara satılan şekere zam yaptı. Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyata satılan şekerin fiyatı yüzde 67, diğerlerinin fiyatı ise yüzde 37 oranında arttı.

Oyuncu Behzat Uygur da bu durumu çektiği bir video ile eleştirdi. Twitter hesabından paylaştığı videoda, Uygur'un çelik kasaya konulan tek bir küp şekeri gizlice alıp çaya attığı anlar yer aldı. Videonun arkasında çalan müzik ise "Görevimiz Tehlike" filminin müziği oldu.

YORUM YAĞDI

Videoya "Görevimiz yüzde 67" notu düşen Behzat Uygur'un bu videosuna, takipçileri çok sayıda yorum yaptı.

İşte Behzat Uygur'un paylaştığı o video: