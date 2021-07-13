Bursa'da meydan kavgası kamerada
Bursa'da insan yoğunluğunun en fazla olduğu Fevzi Çakmak Caddesindeki Zafer Plaza önünde yaşanan kavga herkesi şok etti. 20 kişinin birbirine girdiği kavga kameralara yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Plaza önünde toplanan iki grup arasında yan bakma meselesinden tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Video Haberler
- Bursa'da meydan kavgası kamerada
- Fren yerine gaza bastı, 5 metreden aşağı uçtu
- Kırgızistan’da sel: 6 ölü, 2 kayıp
- Asırlık çınarın dalı böyle devrildi, faciadan dönüldü
- Taciz iddiası! Damat ve gelin tarafı birbirine girdi
- Yolcu otobüsüyle İBB aracı çarpıştı: 4 yaralı
- Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu