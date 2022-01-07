Canlı yayında açıkladı: Cumhur İttifakı oylarında sert düşüş
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını açıkladı. Özkiraz, AKP’nin oyları için “Sistematik bir düşüş var” dedi.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı anket sonucuna göre, AKP’nin oylarının kararsızlar dağıtıldıktan sonra ocak ayında 37 iken aralık ayında yüzde 31’e düştüğü görüldü.
Özkiraz, "Sistematik bir düşüş var" ifadelerini kullanırken "MHP ocak ayında 9,2 iken aralık ayında 7,3’e kadar inmiş" dedi.
CHP VE İYİ PARTİ’DE YÜKSELİŞ
Özkiraz Millet İttifakı'nın oy oranıyla ilgili de şöyle konuştu:
“CHP ise ocak ayında 24,1 iken aralık ayında 26,7’ye yükselmiş. İYİ Parti oy oranı ise ocakta 13,5 iken eylül ayında 14,8’e kadar yükselmiş görünüyor"
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