Canlı yayında tuhaf sesler... "Lütfen itiraf edin... "

22 Nisan 2021 Perşembe, 11:58

24 TV programı ‘Analiz Sentez’ ilginç bir olayla adından söz ettirmeyi başardı. Beste Uyanık’ın sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Öğretim üyesi Dr. Rahmi İncekara, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda’nın konuk olduğu programda ekrana vapur ve tuhaf sesler geldi. Hangi konuktan geldiği ise anlaşılamadı.

Canlı yayına yansıyan vapur sesinden sonra Beste Uyanık, “Birinin evine sürekli bir vapur uğruyor iki seferdir. Lütfen itiraf edin yalıda evinizde sıkılmadığınıza dair paylaşım yapıyor musunuz? Bu vapur sesi nedir? Biz stüdyodayız.” ifadelerini kullandı.

Programa evinden bağlantı yapan Yusuf Alabarda, Ankara’da olduğunu belirtti ve "Ancak Ankara’ya deniz getirildiğinde belki olabilir" diyerek sunucu Beste Uyanık’a takıldı. Diğer konuk Dr. Rahmi İncekara da canlı yayına evinden bağlanırken ünlü sunucuya takılarak seyir halinde olduğunu ve hatalı sollama yaptığını söyleyerek stüdyoda gülüşmelere sebep oldu.



