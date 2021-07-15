Çayeli'nde heyelan anı kamerada

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Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan anbean kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 08:56

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi Gümüştaş Mahallesi'nde şiddetli sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan anı ise anbean kameralara yansıdı.

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