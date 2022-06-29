CHP'den Melih Gökçek'e 'jelibon' yanıtı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı" paylaşımını gerçek sandı. Olay sosyal medyada gündem olurken; CHP'den yanıt gecikmedi.
Adıyaman'da 'jelibon rezervi' bulunduğuna dair yapılan bir paylaşımı gerçek sanarak, canlı yayında anlatan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada gündem oldu.
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