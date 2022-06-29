CHP'den Melih Gökçek'e 'jelibon' yanıtı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:12

Adıyaman'da 'jelibon rezervi' bulunduğuna dair yapılan bir paylaşımı gerçek sanarak, canlı yayında anlatan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada gündem oldu.

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