CHP'den Melih Gökçek'e 'jelibon' yanıtı

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı" paylaşımını gerçek sandı. Olay sosyal medyada gündem olurken; CHP'den yanıt gecikmedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:12

Adıyaman'da 'jelibon rezervi' bulunduğuna dair yapılan bir paylaşımı gerçek sanarak, canlı yayında anlatan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada gündem oldu.

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