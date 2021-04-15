CHP'li eski vekil Çetin Soysal canlı yayında fenalaştı!
CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal, Hande Aydemir'in sunduğu Gün Biterken programında fenalaştı.
CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal, Hande Aydemir'in sunduğu Gün Biterken programında canlı yayında siyasette döviz rezervleri tartışması konuşulurken birden fenalaştı.
Çetin Soysal'a gerekli müdahale yapılarak hemen hastaneye kaldırıldı.
Soysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi