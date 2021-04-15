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CHP'li eski vekil Çetin Soysal canlı yayında fenalaştı!

CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal, Hande Aydemir'in sunduğu Gün Biterken programında fenalaştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2021 Perşembe, 09:00

CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal, Hande Aydemir'in sunduğu Gün Biterken programında canlı yayında siyasette döviz rezervleri tartışması konuşulurken birden fenalaştı.

Çetin Soysal'a gerekli müdahale yapılarak hemen hastaneye kaldırıldı.

Soysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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