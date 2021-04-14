CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi

14 Nisan 2021 Çarşamba, 12:03

CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Aysu Bankoğlu, Burcu Köksal, Candan Yüceer, Gülizar Biçer Karaca, Gülizar Emecan, Jale Nur Süllü ve Suzan Şahin, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” maskesiyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasını CHP kadın milletvekilleri adına Neslihan Hancıoğlu yaptı.

“KADINLARIN KARA MİLADI: 20 MART”

Hancıoğlu, 20 Mart 2021 tarihi itibariyle erkeklerin öldürdüğü dört kadının ismini okudu ve “10 kadın daha 20 Mart tarihinden bu yana öldürüldü ya da ölüme sürüklendi. Neden 20 Mart? Çünkü bu tarih, biz kadınlar için kara bir milattır! Bu tarih; kadınları şiddetten, istismardan korumak amacıyla imzalanmış olan bir uluslararası anlaşmadan. İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin tek taraflı olarak çekildiği ve bu yapılırken de millet iradesinin ayaklar altına alındığı tarihtir” dedi.

“SALDIRILARI SİNEYE ÇEKMEYECEĞİZ”

Hancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi için sarf edilen “Türk toplumun yapısını bozuyor” ifadeleri için “Siyaset yapan kadınlara ‘evine dön’ diyen zihniyetin safsataları” dedi. Hancıoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul Sözleşmesi, dünyanın dört bir yanında varoluş mücadelesi veren kadınlar için tarihi bir kazanımdır. Fakat bu sözleşme; ulusumuzun kadınları açısından çok daha değerli ve çok daha özel bir anlam taşımaktadır. Haklarımız, kazanımlarımız birer birer gasp edilirken bu duruma seyirci kalmayacağız, saldırıları sineye çekmeyeceğiz. Hukuk ve millet iradesini ayaklar altına alarak; ülkemizi, İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çeken iradeye boyun eğmeyeceğiz… Milletin iradesi yok sayılarak, Anayasa ve evrensel hukuk normları ayaklar altına alınarak, daha da vahim olanı kadınların yaşam hakkı ellerinden alınarak İstanbul Sözleşmesi’nin tek taraflı feshini tanımayacağız.”