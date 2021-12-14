CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı: Sonra hemen düzeltti

14 Aralık 2021 Salı, 12:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle görüştü.

Ekonomi zirvesi sonra ayrıntıları aktaran CNN Türk muhabir Emrah Çakmak dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Çakmak, Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz indirme kararı alacağını söyledi. "Merkez Bankası Başkanlığının bir faiz indirme kararı olacak" diyen Çakmak, daha sonra sözlerini "Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak" diye değiştirdi.