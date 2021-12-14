CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı: Sonra hemen düzeltti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi zirvesi sonrası Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor. CNN Türk muhabiri ise faiz kararına ilişkin aktardığı ayrıntı dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle görüştü.
Ekonomi zirvesi sonra ayrıntıları aktaran CNN Türk muhabir Emrah Çakmak dikkat çeken bir bilgi paylaştı.
Çakmak, Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz indirme kararı alacağını söyledi. "Merkez Bankası Başkanlığının bir faiz indirme kararı olacak" diyen Çakmak, daha sonra sözlerini "Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak" diye değiştirdi.
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