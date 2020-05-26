Çorlu'da polisin darp ettiği yurttaş: Polis otosunda, hastanede ve karakolda da dövdüler

26 Mayıs 2020 Salı, 12:39

Çorlu'da polis şiddetine maruz kalan Mehmet Gültaş, yaşadıklarını anlattı.

KRT TV yayınına bağlanan Gültaş şunları söyledi:

"Her gelen bir tane vurdu. Bana niye vurdunuz? Ben hırsızlık mı yaptım, aramam mı var, terör suçlusu muyum, birini taciz ya da tecavüz mü ettim? Beni niye bu hale soktular.?

Bizi götürürken arabada da bir güzel dövdüler. Götürüldüğümüz hastanede kamera olmayan bir odaya soktular dap raporu alındıktan sonra. Orada da dövdüler, küfür ettiler. 'Ben sana seni kafaya taktım oğlum' dedi. Karokalda da beni dövdüler."

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde evlerinin bahçesinde oturduğu iddia edilen Gültaş ailesi, polis ekipleri tarafından feci şekilde darbedildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ortaya çıkan görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Tekirdağ Valiliği, yaptığı açıklamada, "polise mukavemet eden" iki kişinin gözaltına alındığını; "aşırı güç kullandığı iddia edilen" polislerin açığa alındığını duyurdu.



