Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği kişiyi sorduğumuz yurttaş: Seçim bitince sırtımıza yükleniyorlar

13 Nisan 2022 Çarşamba, 22:37

Cumhurbaşkanı adayı olarak Millet İttifakı'ndan kimi görmek istediğini sorduğumuz bir yurttaş, ekonomik krizin derinliğini ve politikacıların bu krize nasıl etki ettiğini kendi ifadeleriyle Cumhuriyet TV ekranında anlattı.

'BU NASIL MÜSLÜMANLIK?'

Kamu kurumlarında üst mertebede çalışanların, kendi masraflarını karşılamaları gerektiğini belirten yurttaş, milletvekillerinin maaşlarına tepki gösterdi. Enflasyonun düşmeyeceğini ve Türkiye'nin ekonomik anlamda kalkınamayacağını söyleyen yurttaş, tepkisine şu şekilde devam etti:

-Bunlar bir dönem çalışıyor, sonra emekli oluyor. Seçim zamanı hazineyi boşaltıyorlar, birbirlerine pay ediyorlar. Seçim bitince sırtımıza yükleniyorlar.

-Biz de vatandaşız. emekliyim sabahtan kalkıyorum, aynı kahvaltıyı akşam da yapıyorum. Dışarıda bir su bile içemiyorum.

-Sen kaç dikiş atıyorsun? Allah'tan reva mıdır bu?

-Bu memleketi bunlar batırıyor. Arabaları var, katı var, yatı var. Nedir bu yahu? Zenginin parasını fakirin faiziyle neden koruyorsun?

-Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl insanlık?