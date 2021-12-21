Cumhuriyet TV ekibi, marketlerdeki temel gıda ürünlerinin fiyatlarını araştırdı
Cumhuriyet TV, raflardaki temel gıda ürünlerinin fiyat artışlarını araştırmak ve bir ay arayla oluşan fiyat farkını incelemek amacıyla market alışverişi gerçekleştirdi.
Gıda ürünlerine gelen zamlar her geçen gün artıyor. Enflasyonun, artan döviz fiyatlarının, pandeminin ve stokçuluğun etkilediği gıda fiyatları, yurttaşları etkilemeye devam ediyor.
Cumhuriyet TV, yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı gerçekleşen fiyat artışlarını araştırmak amacı ile aşağıdaki ürünlerin toplam maliyetini 1 ay aralıklarla hesapladı:
1 litre sıvıyağ, 830 gram salça, 500 gram tereyağı, 500 gram yoğurt, 500 gram peynir, 15 yumurta, 1 kilogram çay, 1 kilogram un, 1 kilogram bulgur ve 1 kilogram pirinç.
BİR AYLIK FİYAT FARKI TAM 47 LİRA
20 Kasım 2021 tarihinde belirtilen ürünlerin toplam maliyeti 200 lira tutarken; 20 Aralık 2021 tarihinde toplam maliyet 247 lira tuttu.
Dolayısıyla, bir ay arayla 10 temel gıda ürününün fiyat artışı 47 lira olarak yurttaşın cebine yansıdı. Ekonomistler ve yurttaşlar, 2022 Ocak ayı itibariyle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fiyat artışlarından dolayı endişeli.
Kamera: İsmail Bayraktar
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