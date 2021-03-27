Davutoğlu'ndan Erdoğan'a zor soru
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Erdoğan'a "Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği gün yapılan 450 Milyon dolar döviz işlemi ile kimler zengin oldu?" diye sordu.
Twitter hesabından paylaştığı video ile Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, şunları yazdı:
"Vatandaşa dövizi bozdur çağrısı yapacağınıza önce siz beş müteahhite dövizle yaptığınız ödemeleri Türk Lirasına çevirin!
Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği gün yapılan 450 Milyon dolar döviz işlemi ile kimler zengin oldu? Şeffaf bir şekilde açıklayın!"
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