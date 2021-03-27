Davutoğlu'ndan Erdoğan'a zor soru

27 Mart 2021 Cumartesi, 12:57

Twitter hesabından paylaştığı video ile Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, şunları yazdı:

"Vatandaşa dövizi bozdur çağrısı yapacağınıza önce siz beş müteahhite dövizle yaptığınız ödemeleri Türk Lirasına çevirin!

Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği gün yapılan 450 Milyon dolar döviz işlemi ile kimler zengin oldu? Şeffaf bir şekilde açıklayın!"