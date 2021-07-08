Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde patlama

08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:08

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir İkitelli Demirciler Sanayi Sitesi C-5 Bloktaki bir boya atölyesinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Şemsettin Vural, boya makinesinde kalan boyayı temizlemeye çalıştığı sırada ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Müdahale sırasında iş yerinin oğlu yüzünden oluşan yanıklar nedeniyle, Şemsettin Vural ise bacağında yanıklar oluşarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaralanan iş yeri sahibinin oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yeri sahibi Vural ise, ayakta tedavi edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Şemsettin Vural, “Boya kalıntısı makinenin dibinde kalmış, demirle taşlarken onun çapağı alev aldı, üzerine su dökünce oldu. Durumu nedir bilmiyorum ama yüzünde yanıklar var. Ben de yanındaydım, bir metre mesafede benim de bacağıma alev geldi” dedi.