Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizi kirlettiği tespit edilen bir gemiye 1 milyon 355 bin TL para cezası uyguladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin Limanında yükleme yaptığı sırada denizi kirleten gemiye cezai işlem uyguladı. Mersin Limanında bulunan bir geminin atık bıraktığı ihbarı üzerine anında harekete geçen nöbetçi ekipler, denetim tekneleri ile geminin olduğu bölgeye çok kısa süre içerisinde ulaştı. Yaptıkları incelemelerde 2827 grostonluk bir geminin yükleme yaptığı sırada denize kirli balast bıraktığını tespit eden ekipler, gemiye 1 milyon 355 bin 754 lira cezai işlem uyguladı.
DENİZİ KİRLETEN GEMİLERE AĞIR CEZALAR UYGULANIYOR
Mersin denizini korumak için denetimlerle caydırıcılık oluşturmaya çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İdari yaptırım cezası ile denizi korumaya çalışan ekipler, caydırıcılığın fazla olması için de farklı noktalar üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlandığında denizi kirleten gemiler, idari para cezası ödemenin yanı sıra sebebiyet verdikleri kirliliği de temizlemekle sorumlu olacak.
28 AYDA 29 GEMİYE TOPLAM 50 MİLYON 436 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Rutin denetimler ve gelen ihbarları değerlendiren deniz temizliğinden sorumlu ekipler, Nisan 2019’dan bu yana toplam 29 gemiye 50 milyon 436 bin 951 TL cezai işlem uyguladı.
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