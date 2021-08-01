Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem!
Ege sallanıyor... Muğla'nın Datça ilçesinde bu sabah 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede iki sarsıntı daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.25'te 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Bu depremin ardından en küçüğü 1.4, en büyüğü ise 3.6 olan 25 artçı deprem meydana geldi.
5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bu sabah Datça açıklarında tekrardan saat 07.31'de 5.5, saat 08.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
10.86 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye'de hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
AFAD internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı 7,26 kilometre derinlikte; 3.6 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7,13 kilometre derinlikte yaşandı.
İki depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,07 ve 47,23 kilometre olarak ölçüldü.
"OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI"
İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.
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