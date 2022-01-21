'Derhal tutuklayın' demişti: Cemal Enginyurt gelen telefonu açıkladı
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal, geçen haftada katıldığı bir tartışma programında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in FETÖ'cü olduğunu itiraf ettiğini ifade ederek derhal tutuklanması gerektiğini dile getirmişti. Enginyurt, bu ifadelerinden sonra kendini Osman Gökçek'in aradığını söyledi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde eskiden kalma çok sayıda FETÖ’cü olduğunu söyleyen ve “Genel sekreterim Kamil Kılıç FETÖ’cüydü” diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için, “Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum. Melih Gökçek’i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir. FETÖ’cülüğün miladı mı olur” ifadelerini kullanmıştı.
Enginyurt, Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programına katıldı ve bu ifadelerinden sonra kendisini Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in aradığını dile getirdi.
Enginyurt, "Melih Gökçek’e sesleniyorum. Vallahi de hesabını vereceksin billahi de hesabını vereceksin. Bunlar sormayacaklar sana hesabını belli oldu. Demokrat Parti geldiği gün vallahi de hesabını vereceksin billahi de hesabını vereceksin. Osman Gökçek sen de vereceksin. Bu milletin hakkına hukukuna aksi nasıl davrandıysanız, Demokrat Parti’ye yaptığınız bu zulmün hesabını sizden soracağız" dedi.
Enginyurt’un konuşmasının ilgili bölümü şöyle;
“Osman Gökçek bana ‘Bugüne kadar bizim televizyona çıkıyordun, şimdi ne değişti de Melih Gökçek’e kötü diyorsun, bize saldırıyorsun’ dedi. Yahu oğlum size saldırdığım falan yok. Sizin bir hukuksuzluğunuz var ortada. Senin baban bir hukuksuzluk yapmış. Esas problem de nereden çıktı? Temel Bey'e bu Melih Gökçek insani olmayan bir tweet attı. Ben de bunu eleştirdim. Bin tane Gökçek olsa ne yazar Cemal Enginyurt’a? Vız gelir tırıs gider ya. Öyle yazarak, çizerek de olmuyor. Eğer yüreği yetiyorsa, o kadar cesurlarsa gelsinler. Öyle sanalda tehdit ederek adamlık olmuyor. Adamlık ortaya çıkmakla olur. Bir de adamlık böyle kavgayla gürültüyle olmaz. Doğru söylüyor diyene inanıyorsan, hakikaten bir şeye inanıyorsan çıkıp anlatırsın. Ankapark’ın önünde eylem yaptığımda beni aradı. Ben kendine sordum. ‘Sen; bu Demokrat Parti’den ne istedin. Bu binayı neden sanayi atık bölgesi ilan ettin’ dedim. Bana sözü söyleyen o. ‘Ben, öndeki binayı istedim. Turgut Özal kampüsü yapacaktım orayı. Vermediler bana sanayi atık alani ilan ettim’ diyor. Bir devlet yönetme, bir belediye yönetmenin mantığına bakın ya. Böyle bir keyfilik olur mu ya? Bu zulmü durdurun. Melih Gökçek’e sesleniyorum. Vallahi de hesabını vereceksin billahi de hesabını vereceksin. Bunlar sormayacaklar sana hesabını belli oldu. Demokrat Parti geldiği gün vallahi de hesabını vereceksin billahi de hesabını vereceksin. Osman Gökçek sen de vereceksin. Bu milletin hakkına hukukuna aksi nasıl davrandıysanız, Demokrat Parti’ye yaptığınız bu zulmün hesabını sizden soracağız. 2033 Haziran’ında da olsa seçim Allah’ın izniyle bu millet adına senden hesap soracağız.’
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