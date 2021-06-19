Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a saldırının görüntüleri

19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:06

Didim’deki İkiz Kuleler olarak adlandırılan rant çetesinin saldırısına ilişkin detaylı görüntüler ilk kez yayınlanmaya başladı.

Görüntülerde, A. Deniz Atabay misafirleriyle yemek yerken arkadan ani bir dirsek darbesi alıyor ve ardından diğer çetecilerin sopalı katılımıyla yerde darbediliyor.

Ayrıca araya girmeye çalışan misafiri Avukat Nizamettin Bulut ve restoran çalışanları da darbedilirken, kaçak otelin sahibinin kardeşi Mahmut Orak yerde yatan restoran çalışanına sandalye kaldırıp tehditler savuruyor.

Yayınlanan saldırı videosu ile ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Bunlar o kadar ahlaktan yoksunlar ki, arkadan saldırıp sonrasında yerde yatarken vücuduma ve kafama sopalarla vurmaya devam ettiler. Araya girmek için gelen, misafirimi ve restoran çalışanlarını da darp ettiler. Rantın geldiği son nokta burası. Süreci bu noktaya taşıyan medya, siyaset, rant üçlüsüne ülkece, hep birlikte artık dur demeliyiz. Kamuoyu hiçbir şekilde akıllarıyla oynanmasına izin vermedi, vermeyecek. Biz de devletimizin ve milletimizin bize verdiği kamu görevini yasalara uygun olarak yapmaya devam edeceğiz. Bizi ilkelerimizden kimse döndüremeyecek, ranta asla geçit vermeyeceğiz. Onlar Tek Biz Didim’iz…” dedi.