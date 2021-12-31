Kan, gözyaşı, kaos... Dünyada 2021 böyle geçti

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200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğrayan ABD kongresi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi, Erdoğan'ın kritik lider zirveleri ve Almanya'da Angela Merkel döneminin sona ermesi, 2021 yılına damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 11:41


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