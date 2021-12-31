Kan, gözyaşı, kaos... Dünyada 2021 böyle geçti
200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğrayan ABD kongresi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi, Erdoğan'ın kritik lider zirveleri ve Almanya'da Angela Merkel döneminin sona ermesi, 2021 yılına damga vurdu.
Video Haberler
- Kadınlar ölmeyecek, yaşayacak!
- Dünyada 2021 böyle geçti
- Aramızdan ayrılan ünlü isimler
- Sporda 2021 böyle geçti
- Türkiye'de 2021 böyleydi
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- Merkez Bankası rezervlerinde çöküş
- Kuyumculardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin
- Akaryakıtta rekor zam!
- Soylu'nun Erdoğan'ı ateşe attığı iddianame
- Öğretmenler için alan değişikliği takvimi açıklandı
- Merkez'den yeni 'kur' kararı
- Osmangazi, İngilizlerin gündeminde
- Ziraat Katılım, yeni sistemi İslam’a uygun buldu