Yandık... Çürüdük... Çöktük... Türkiye'de 2021 işte böyle geçti
Boğaziçi'ne takılan kelepçe, hızlandırılan koronavirüs aşılamaları, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, amirallerin bildirisi, tam kapanma, Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz, yanan ormanlar, istifalar, protestolar, ekonomik kriz... Cumhuriyet, Türkiye'nin 2021 yılındaki gündemini sizler için derledi.
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