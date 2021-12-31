Yandık... Çürüdük... Çöktük... Türkiye'de 2021 işte böyle geçti

Abone Ol google-news

Boğaziçi'ne takılan kelepçe, hızlandırılan koronavirüs aşılamaları, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, amirallerin bildirisi, tam kapanma, Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz, yanan ormanlar, istifalar, protestolar, ekonomik kriz... Cumhuriyet, Türkiye'nin 2021 yılındaki gündemini sizler için derledi.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 11:06


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler