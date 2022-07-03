Duyarlı yurttaş susuz kalan kargaya su içirdi
Ankara'da susuz kalan bir kargayı fark eden yurttaş, su şişesi ile kargaya su içirdi.
Ankara’da susuz kalan bir karga, insanların yoğun olduğu bir yerde taşın üstüne kondu. Duyarlı bir yurttaş ise karganın bir sorunu olduğunu düşünerek ona pet şişe ile su uzattı.
O anlar, başka bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Video Haberler
- Duyarlı yurttaş susuz kalan kargaya su içirdi
- Ümraniye'de 'kaçak sigara dolumuna' baskın
- Mısır’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü
- Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın!
- Öğretmenleri, Kılıçdaroğlu'nu anlattı
- Antaly'da mermer fabrikası deposunda yangın
- Kablo hırsızlarına suçüstü: Anbean kameraya yansıdı
- İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı
- Geri dönüşüm deposunda yangın
- Özel birey Ali Eren'in tek hayali Tarkan ile tanışmak
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- 'Bana su bile döktürmediler'
- AKP'li vekilin İBB'den kazandığı para ortaya çıktı!
- 'Kime gitti, kim aldı? İn midir, cin midir?'
- Geçen yıl sel yıktı, aynı yere yaptılar
- Mabel Matiz'den ilk açıklama geldi