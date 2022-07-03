Duyarlı yurttaş susuz kalan kargaya su içirdi

Abone Ol google-news

Ankara'da susuz kalan bir kargayı fark eden yurttaş, su şişesi ile kargaya su içirdi.

İHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 15:01

Ankara’da susuz kalan bir karga, insanların yoğun olduğu bir yerde taşın üstüne kondu. Duyarlı bir yurttaş ise karganın bir sorunu olduğunu düşünerek ona pet şişe ile su uzattı.

O anlar, başka bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Karga Yurttaş Ankara

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler