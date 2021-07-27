Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü

27 Temmuz 2021 Salı, 09:05

Olay, saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yaşar M.'nin çalıştığı mekana geldi. İş yeri görevlisi S.K.'yi (25) kapı önünde darbeden Aydenk ve Karakurt, içeri girerek eğlence mekanı koruması Yaşar M.'ye saldırdı. Yaşar M. bu sırada yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş açtı.

Aydenk, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3, Karakurt ise bacak ve göğüs bölgesine isabet eden 4 kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

Sağlık ekipleri yaralıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olay yeri, çevresi ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Yaşar M. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.