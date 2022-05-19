Ekonomist Şeref Oğuz: 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
Ekonomist Şeref Oğuz, dolar/TL kuru hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Oğuz, dolar kurunun 22 TL'den işlem gördüğünü söyledi.
Piyasalarda sert yükseliş devam ederken dolar 15,85'ten işlem görmeye devam ediyor.
TV100'de yayınlanan canlı yayında konuşan Şeref Oğuz, "Dolar gördüğü yeri unutmaz" diyerek doların 22 TL'den işlem gördüğünü açıkladı.
"BU DA YETMEYECEK"
Oğuz'un açıklaması şu şekilde:
"Bu ralli nerede biter, açıkçası bunu daha önce de söylemiştim. Dolar kuru gördüğü yeri unutmaz. Dolar 18.06'yı görmüştü burayı unutmaz. Hatta şu anda piyasada pek çok özel sektör 20-22 liradan dolar üzerinden hesap kitap yapmaya, işlem görmeye başladı.
Sebebi nedir? Kuru tutmak için getirdiğiniz takoz atıyor. Onun yerine yeni bir takoz koyuyorsunuz. Nedir o?
Pazartesi günü açıklanacak olan dövize endeksli Hazine bonosu. Ancak bu da yetmeyecek.
Bunun da bir süre gideceğini bir müddet sonra eğer siz enflasyonu düşürme ya da para politikası uygulamazsanız ya da seçim ekonomisinin gümbür gümbür geldiği bir ortamda sürekli para basar piyasayı paraya boğarsanız daha sonra ÜFE ve TÜFE'ye endeksli enstürmanları da deneyeceksiniz."
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