Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (19 Mayıs Perşembe)
Dolar 15 TL sınırındaki hareketine devam ediyor. İşte dolar ve Euro'da son durum...
Yurtiçinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı.
Dolar/TL güne 15.96, Euro ise 16.78 lirada yer alıyor.
Dolar dün açılışı 15.93 ile yaparken kapanışı 15.94 ile tamamladı.
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