Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (19 Mayıs Perşembe)

Dolar 15 TL sınırındaki hareketine devam ediyor. İşte dolar ve Euro'da son durum...

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:08
Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (19 Mayıs Perşembe)
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Yurtiçinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı. 

Dolar/TL güne 15.96, Euro ise 16.78 lirada yer alıyor. 

Dolar dün açılışı 15.93 ile yaparken kapanışı 15.94 ile tamamladı.


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