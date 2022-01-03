Enflasyon açıklandığı anda stüdyoda yaşananlar: 'Çok ürkütücü'
TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon oranını değerlendiren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay, rakamlara ilişkin, "Çok ürkütücü" ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi.
ÇOK ÜRKÜTÜCÜ
Açıklanan enflasyon oranını Habertürk TV'de değerlendiren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay, yüzde 36,08 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranına ilişkin, "Çok ürkütücü" dedi.
ZİRVE NOKTASI DEĞİL
Enflasyondaki bu rakamın zirve noktası olmadığını belirten Özatay, "Kur artışına bakarsanız en az yüzde 30-35'inin enflasyona yansıdığını gösteriyor. Bu da hemen bir anda olmuyor, 4-5 aylık bir süre sonrasında zirveye ulaşıyor. Dolayısıyla bir Ocak ve Şubat'ta yüksek enflasyon rakamları görebiliriz" diye konuştu.
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