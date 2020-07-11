Erdoğan: Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın camiye çevrilmesi talebini geçen yıl "Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” diyerek reddettiği ortaya çıktı.
Ayasofya Müzesi’nin Diyanet’e devredilerek camiye çevrilmesine yasal statü kazandıran kararnameye imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinden önce katıldığı bir canlı yayın programında konuyla ilgili gelen bir soruyu şöyle yanıtlamıştı:
“Bunları da aşmak bizim için sorun değil ama getirisi götürüsü nedir? Bunun bir götürüsü var. Onun faturası çok daha ağır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bizim binlerce camimiz var. Bunu söyleyenler acaba o camilerin başına ne gelir düşünüyor mu? Bunları düşünmeden söylüyorlar.
Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Muhataplarını bilmiyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim.”
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