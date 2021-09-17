Erdoğan gençleri uyardı: Aman dikkat edin
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de partisinin genişletilmiş il danışma toplantısında balkondan sarkan gençleri uyardı. Tezahüratlarda bulunan gençlere seslenen Erdoğan, "Gençler, gençler balkondan aşağıya düşmeyin ha! Aman dikkat edin" uyarısında bulundu.
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