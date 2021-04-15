Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi
Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AKP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tören alanına gelirken selam vermemesi gözlerden kaçmadı. İşte o anlar.
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