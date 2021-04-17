Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
.Cumhurbaşkanı Turgut Özal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anılıyor.
Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 28 yıl geçti. Özal, bugün Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anılıyor.
Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Özal ailesi üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve istanbul Valisi Ali Yerlikaya da katılıyor.
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