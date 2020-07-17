Erdoğan'ın kuzeni: Bu adam bence derhal görevden alınmalı

17 Temmuz 2020 Cuma, 10:07

Erdoğan’ın imzasıyla geçen aylarda göreve başlayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış’ın Afyon Üniversitesi’nde yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Yaramış konuşmasında “15 Temmuz darbesini yapanlara da sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, Gazeteci Cengiz Er, Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış’ın derhal görevden alınması gerektiği çağrısı yaptı.

Gazeteci Cengiz Er, “Türk Tarih Kurumu Başkanı olmuş ama FETÖ’nün 40 yıllık tarihini bilmiyor ne yazık ki. Hiç pişman olan bir FETÖ’cü gördünüz mü? Şehitlerimizin ruhunu inciten bu adam bence derhal görevden alınmalıdır” mesajın paylaştı.

İşte o mesaj: