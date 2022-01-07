Eren Erdem CHP'nin Cumburbaşkanı adayını açıkladı

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CHP PM üyesi Eren Erdem, CHP'nin 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 11:51

CHP PM üyesi Eren Erdem, TELE1'de katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Erdem, CHP'nin 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. 

Adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dile getiren Erdem, konun parti meclisinde de kesin olarak kapandığını söyledi.


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