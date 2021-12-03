Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
Ekonomik krizi ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, iktidarın erken seçim politikasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı televizyon programında enflasyon ve yaşanan ekonomik krizi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasını da değerlendiren Saymaz, iktidarın politikalarının erken seçime hazırlık olduğunu düşündüğünü söyledi.
Halk TV'de katıldığı Medya Mahallesi programında Ayşenur Aslan'la birlikte gündemi değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, Özer Sencer'in twitter hesabından yaptığı erken seçim açıklamasını destekler ifadeler kullandı.
SAHTE BİR CENNET YARATACAKLAR
Ekonomide "Sahte bir cennet yaratacaklar" diyen Saymaz, iktidarın iç piyasaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla para basarak, düşük faizli krediler verilerek ve asgari ücrete fahiş zamlar yapılarak yaz aylarında seçime gidileceğini öne sürdü.
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