Fatih’te 'ucuz halı' izdihamı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:31

Fatih Kocamustafapaşa Meydanında bulunan bir mağaza, uygun fiyata halı satışı yaptığını duyurunca akına uğradı. Tanesi 150 TL olan halıdan almak için mağazaya gelenler birbirleriyle yarıştı. Renk renk, çeşit çeşit halılar arasından beğendiklerini almaya çalışanlar izdihama neden oldu.





Uygun fiyatlı olduğu için birden çok halı aldığını söyleyen bir kişi, “Çok ucuz, tanesi 150 TL. 4-5 tane alacağız. Eşimize, dostumuza söyleyeceğiz. Şuraya baksanıza, halk burada. Ucuz diye herkes buradan alıyor” dedi.

Halı alan bir başka kişi ise, “9 tane halı aldım. Konu komşuya dağıtacağım. Tanesi 150 TL” diye konuştu.



