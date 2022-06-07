Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi: Sloganlara karşı 'siren' sesi
Bitlis'te polis ekipleri, islamcı Furkan Vakfı mensuplarının eyleminde grubun attığı sloganlara siren sesleriyle yanıt verdi.
Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un tutuklu bulunduğu Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne açık görüş için giden Semra Kuytul ve bir grup Furkan Vakfı mensubu, kentte 'Adalet ve Özgürlük' eylemi düzenlemek istedi. Ancak grubun yolu polis tarafından kapatıldı.
Video Haberler
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- Rusya Büyükelçisi Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'