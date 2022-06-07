Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi: Sloganlara karşı 'siren' sesi

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Bitlis'te polis ekipleri, islamcı Furkan Vakfı mensuplarının eyleminde grubun attığı sloganlara siren sesleriyle yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 19:38

Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un tutuklu bulunduğu Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne açık görüş için giden Semra Kuytul ve bir grup Furkan Vakfı mensubu, kentte 'Adalet ve Özgürlük' eylemi düzenlemek istedi. Ancak grubun yolu polis tarafından kapatıldı.

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