Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi: Sloganlara karşı 'siren' sesi

07 Haziran 2022 Salı, 19:38

Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un tutuklu bulunduğu Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne açık görüş için giden Semra Kuytul ve bir grup Furkan Vakfı mensubu, kentte 'Adalet ve Özgürlük' eylemi düzenlemek istedi. Ancak grubun yolu polis tarafından kapatıldı.

Haberin devamı

