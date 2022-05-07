Gazetemiz yazarı Emre Kongar, Cumhuriyet Gazetesi'nin bağımsız basına yönelik katkılarını anlattı

Abone Ol google-news

Gazetemiz yazarı Emre Kongar, Cumhuriyet Gazetesi'nin Türk basın hayatına bağımsızlık ve gerçekçi bakış açısına nasıl katkı sağladığını ve genç gazetecilerin dikkat etmesi gereken hususları Cumhuriyet TV'de anlattı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiği gazetemiz, bundan 98 yıl önce 7 Mayıs günü kuruldu.

Gazetemiz yazarı Emre Kongar, Cumhuriyet yazarlarının Türkiye tarihine olan katkısını ve gazetecilikle ilgili meslek ahlakını nasıl geliştirdiğini anlattı.

Emre Kongar, şunları söyledi:

"- Cumhuriyet Gazetesi bugün anaysamızda yazan laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının savuncusudur ve bu döneme onu aktaran bir basın organıdır. Atatürk'ün kurduğu gazete, bu ilkeler üzerinde yaşamakta.

- Hukuk devletini yok ettiğiniz zaman, insanlara adaletli davranma olanağınız kalmıyor.

- Gazeteciler gerçekçi, dürüst olacaklar. Olayları gerçek yüzleriyle yansıtacaklar. Sansürlemeyecekler. Söylemekten korkmayacaklar.

- Laik, hukuk devletini savunmak Cumhuriyet Gazetesi'nin görevidir.

Cumhuriyet Cumhuriyet Gazetesi cumhuriyet tv

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler