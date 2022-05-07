Gazetemiz yazarı Emre Kongar, Cumhuriyet Gazetesi'nin bağımsız basına yönelik katkılarını anlattı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiği gazetemiz, bundan 98 yıl önce 7 Mayıs günü kuruldu.

Gazetemiz yazarı Emre Kongar, Cumhuriyet yazarlarının Türkiye tarihine olan katkısını ve gazetecilikle ilgili meslek ahlakını nasıl geliştirdiğini anlattı.

Emre Kongar, şunları söyledi:

"- Cumhuriyet Gazetesi bugün anaysamızda yazan laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının savuncusudur ve bu döneme onu aktaran bir basın organıdır. Atatürk'ün kurduğu gazete, bu ilkeler üzerinde yaşamakta.

- Hukuk devletini yok ettiğiniz zaman, insanlara adaletli davranma olanağınız kalmıyor.

- Gazeteciler gerçekçi, dürüst olacaklar. Olayları gerçek yüzleriyle yansıtacaklar. Sansürlemeyecekler. Söylemekten korkmayacaklar.

- Laik, hukuk devletini savunmak Cumhuriyet Gazetesi'nin görevidir.