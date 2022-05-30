'RTÜK' cezalarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım: 'Bu devrin ekonomik terör aparatlarından biri'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:50

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para aktarılması ile ilgili çektiği videoyu, eş zamanlı yayımlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV’ye ceza kesildi. Tele1, KRT TV, Flash TV ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verildi.

"RTÜK, BU DEVRİN EKONOMİK TERÖR APARATLARINDAN BİRİDİR"

Kılıçdaroğlu, söz konusu karara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. CHP lideri, paylaşımında RTÜK için "Bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir" ifadesini kullandı.

CHP liderinin paylaşımları şu şekilde:

"Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba 'Eeey Amerika' edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…"

"Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber’e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!"

"Gelelim “Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?” sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!"