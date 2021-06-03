Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çevik istifa etti

03 Haziran 2021 Perşembe, 17:33

Gelecek Partisi'nde Araştırma, Geliştirme ve Bilişimden Sorumlu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik görevinden istifa etti.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'nda da yer alan Çevik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında partiden ayrıldığını açıkladı.

Neslihan Çevik açıklamada istifa gerekçesini belirtmeyerek, "Zorunlu açıklama: Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi’nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu’na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Neslihan Çevik