Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çevik istifa etti
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, partiden istifa ettiğini duyurdu.
Gelecek Partisi'nde Araştırma, Geliştirme ve Bilişimden Sorumlu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik görevinden istifa etti.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'nda da yer alan Çevik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında partiden ayrıldığını açıkladı.
Neslihan Çevik açıklamada istifa gerekçesini belirtmeyerek, "Zorunlu açıklama: Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi’nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu’na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi'nden istifa eden Neslihan Çevik
İlgili Haberler
- Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a: Bu konuda susun!
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan 'Suriye'ye giden silahlar' açıklaması: Benim dönemimle alakası yoktur
- Gelecek Partisi: Soylu iftira atıyor, cevap hakkı istiyoruz
- Meral Akşener: İşbirliği olacak gibi gözüküyor, DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum
Video Haberler
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
En Çok Okunan Haberler
- Polisin yakaladığı Cem Küçük belgesi
- A101'de dikkat çeken reklam
- Cumhur’da gerilim
- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok
- Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi
- Süleyman Soylu’nun telefonu
- MetroPOLL Araştırma'dan son anket
- Feci kazada 9 kişi yaşamını yitirdi
- Soylu'nun aradığı savcı