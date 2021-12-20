'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
Doların artışından dolayı yaşanan fahiş fiyat artışlarından ve zamlardan etkilenen yurttaşlar Cumhuriyet'e konuştu. Üniversite bitirdiğini, iş bulamadığını ve inşaatta çalışmak zorunda kaldığını belirten iki genç, maaşlarının temel ihtiyaçlara dahi yetmediği bir dönemden geçtiklerini ve bir ümitlerinin kalmadığını aktardılar.
Doların artışından dolayı yaşanan fahiş fiyat artışlarından ve zamlardan etkilenen yurttaşlar Cumhuriyet TV'ye konuştu.
Üniversite bitirdiğini, iş bulamadığını ve inşaatta çalışmak zorunda kaldığını belirten iki genç, maaşlarının temel ihtiyaçlara dahi yetmediği bir dönemden geçtiklerini ve bir ümitlerinin kalmadığını aktardılar.
"Gelecekle ilgili umudunuz var mı?" diye sorulan yurttaş "Yok, bundan bir ay önce kendimi şu binanın başına çıkıp atmayı düşündüm yemin ederim" dedi.
Kameraman: İsmail Bayraktar
İlgili Haberler
- Sokak röportajından birbirinden ilginç cevaplar: Uğur Şahin yerine 'Tülin Şahin' dedi
- Sokak röportajı yapan 3 YouTuber hakkında ev hapsi talebi
- AKP'li Birinci şikayet etti, sokak röportajı yapan 3 YouTuber gözaltına alındı
Video Haberler
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Ekonomistlerden kara haber
- Sahte içki ölümleri için emsal karar
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Hakan Ural: Erdoğan'ı sevdiğim için hedef gösteriliyorum
- Tevfik Göksu fena yakalandı