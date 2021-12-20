'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 17:47

Doların artışından dolayı yaşanan fahiş fiyat artışlarından ve zamlardan etkilenen yurttaşlar Cumhuriyet TV'ye konuştu.

Üniversite bitirdiğini, iş bulamadığını ve inşaatta çalışmak zorunda kaldığını belirten iki genç, maaşlarının temel ihtiyaçlara dahi yetmediği bir dönemden geçtiklerini ve bir ümitlerinin kalmadığını aktardılar.

"Gelecekle ilgili umudunuz var mı?" diye sorulan yurttaş "Yok, bundan bir ay önce kendimi şu binanın başına çıkıp atmayı düşündüm yemin ederim" dedi.

Kameraman: İsmail Bayraktar



