AKP'li Birinci şikayet etti, sokak röportajı yapan 3 YouTuber gözaltına alındı

12 Aralık 2021 Pazar, 12:36

Kendine Muhabir, İlave TV ve Sade Vatandaş YouTube kanallarının sahiplerine gözaltı kararı çıkarıldı.

Sosyal medya hesaplarından gözaltı kararlarını duyuran kanal sahipleri, arama emri ve gözaltı kararının sebebinin AKP'li Mücahit Birinci olduğunu iddia etti.

Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy'un eşi, Twitter hesabından "Sabah saat 7de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler...arama emri sebebi Mücahit Birinci.

Gün aydınlanmadan sabahın köründe evimize polis baskın yapıyor,eşim Hasan Köksoy ve bütün iletişim araçlarımız alındı. Suçumuz nedir ? Babasının bu şekilde götürülmesini gören oğlumu ağlarken susturamamamın hesabını bize kim vericek?..." ifadelerini kullandı.

Sabah saat 7de polis evimize baskın yapıp,bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar.Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler...arama emri sebebi Mücahit birinci.. — Kendine Muhabir (@KendineMuhabir) December 12, 2021

Gün aydınlanmadan sabahın köründe evimize polis baskın yapıyor,eşim Hasan Köksoy ve bütün iletişim araçlarımız alındı. Suçumuz nedir ?

Babasının bu şekilde götürülmesini gören oğlumu ağlarken susturamamamın hesabını bize kim vericek?... pic.twitter.com/o0o2Zkj42C — Kendine Muhabir (@KendineMuhabir) December 12, 2021

"ÜLKENİN DURUMU AP AÇIK ORTADA"

Sade Vatandaş Youtube kanalının sahibi Mehmet Koyuncu da sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Koyuncu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu ap açık ortada."

Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte?

İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım.

Gazetecinin evine! Ülkenin durumu ap açık ortada. — Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu (@sadevatandasyt) December 12, 2021

"AKP İKTİDARI BAĞIRSAKLARINI TEMİZLEMEK YERİNE..."

Daha sonra Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Koyuncu, "Öncelikle geçmiş olsun diyen ve bizlerin yanında duran tüm halkımıza sonsuz teşekkürler. Bizler sokaktaki halkın sesini saraylara duyurmaya çalışan gazetecileriz. Uzun zamandır sarayın halkın sesinden rahatsız olduğu ve düşmanlaştırdığı hepinizin bildiği bir şey. Günden güne karşımıza çıkarttıkları şiddete meyilli provakatörlerle, gözaltı ve tutuklamalarla bizi sindirmeyi deniyorlar, ancak bizler bir adım bile geri atmadık. Ve bu yoldan dönmeyeceğiz. Bu sabah şafak baskınıyla gözaltına alınan 3 meslektaşım @Arif_Ilave @turankural07 @KendineMuhabir bundan bir kaç hafta önce evli bir kadınla sapkın mesajlaşmaları ortaya çıkan @birincimucahit'in şikayetiyle alınmıştır.

AKP iktidarı bağırsaklarını temizlemek yerine durumu baskı aracı haline getirmeyi tercih etti gibi görünüyor. Bu olay basit bir kişilik hakları ihlali olarak yorumlanabilir, ancak bizler gazetecilik faliyeti yürütüyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de halka ayar verip, soğan ekmek yiyip susun diyen, dinle uyutan, alışacaksınız diyenlere inat sokakta olacağız. Geceyi aç geçiren her çocuğun sesi olacağız. Biz sade vatandaşız. Biz halkız"

Dün olduğu gibi bugün de halka ayar verip, soğan ekmek yiyip susun diyen, dinle uyutan, alışacaksınız diyenlere inat sokakta olacağız. Geceyi aç geçiren her çocuğun sesi olacağız. Biz sade vatandaşız. Biz halkız. — Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu (@sadevatandasyt) December 12, 2021

İki kanal sahibinin yanı sıra İlave TV sunucusunun da gözaltına alındığı öğrenildi.