Güldür Güldür ekibi, Hasan Can Kaya'yı ti'ye aldı: 'Aradığınız mizaha şu anda ulaşılamıyor'

07 Aralık 2021 Salı, 15:32

YouTube’da sunduğu stand-up ile geniş kitlelere adını duyuran Hasan Can Kaya kısa sürede 1 milyon 740 bin takipçi sayısına ulaştı. Son olarak Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen ile anlaşarak Konuşanlar programını bu platforma taşıyan Hasan Can Kaya'yı Güldür Güldür ekibi yaptığı skeçle ti'ye aldı.

Sosyal medyada büyük bir beğeni kazan skeç kısa sürede YouTube'da yüzbinlerce kişi izledi.

Skeçle ilgili kullanıcılar "Hasan Can'dan daha komik bir gösteri olmuş", "Çok güldüm gerçekten. Kısa ama etkili bir skeç. Saçlar bomba, kravatı eksik kalmış", "Hasan Can'ı övenlerle arama mesafe koyuyordum zaten. Güzel skeç olmuş", "Hasan Can taklidini çok iyi yapmış burada da komik değil", "Kalitesizlik akan skeç, kulaklarım tırmalandı" yorumlarını yaptı.

EKŞİ SÖZLÜK'TE DE GÜNDEM OLDU

Ekşi Sözlük kullanıcılarının da "güldür güldür'ün hasan can kaya skeci" başlığı altında gündeme getirdiği skeçte, Kaya'nın "Konuşanlar" isimli programda ortaya koyduğu mizah anlayışı ti'ye alınarak eleştiriliyor.

"Mustafa Çok Zeki Adam" isimli skeçte, Mustafa isimli karakterin hakaretlerine maruz kalan diğer karakterler bunu komik bulurken, bir başka karakter de buna itiraz ederek mizah anlayışını eleştirip "Neye güldünüz lan siz, adam hakaret ediyor size" diyor.

Skecin sonunda, Mustafa isimli karakterin esprilerine gülen karakterler bu kez esprileri komik bulmayarak eleştiriyor.