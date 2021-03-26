Güldür Güldür'de Doğu Perinçek göndermesi
Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür isimli programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e gönderme yapıldı.
Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür isimli programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e gönderme yapıldı.
"Dünyanın en iyi esnafı" başlıklı skeçte bir telefon satıcısı gelen After Parti Genel Başkanı'na telefon satmak isterken "Bu inanılmaz bir şey. 10 tane kamerası var. Türkiye'de bunun standardında bir şey yok.
Biden, Kamala, Macron, Doğu Perinçek hep bunu kullanıyor ve benden alıyorlar Kral. Bunun içinde bir güvenlik sistemi var inanılmaz" ifadelerini kullanıyor.
Günboyu'nda yer alan habere göre Skeçte telefon satıcısı parti başkanına telefonun yanında parti sloganı ve seçim şarkısı da yapıyor.
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