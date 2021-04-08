Güldür Güldür’deki skeç gerçek oldu
Haber Global’de ekranlarda az rastlanır cinsten bir olay yaşandı. Emekli amirallerin bildirisinin tartışıldığı programda AKP’li Resul Tosun ile Hukukçu Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi. Şen, önce yayını terk ediyorum diyerek stüdyodan ayrılırken daha sonra ise yayına döndü.
Haber Glogal ekranlarından tartışma programlarından daha önce görülmeyen bir olaya rastlandı. Emekli amirallerin bildirisinin tartışıldığı Kayıt Altında programında AKP’li Resul Tosun ile sözlü tartışmaya giren Hukukçu Ersan Şen önce yayını terk etti daha sonra da yayına tekrar katılarak konuşmasına devam etti.
Bu durum ise akıllara Güldür Güldür adlı tiyatro programının 244. Bölümündeki "Gündemin Nabzı" isimli skeci getirdi. O skeçte de Onur Buldu’nun canlandırdığı karakter programı sık sık terk edip sonra stüdyoya geri geliyordu.
Kaynak: Oda Tv
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