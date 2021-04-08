Güldür Güldür’deki skeç gerçek oldu

08 Nisan 2021 Perşembe, 10:28

Haber Glogal ekranlarından tartışma programlarından daha önce görülmeyen bir olaya rastlandı. Emekli amirallerin bildirisinin tartışıldığı Kayıt Altında programında AKP’li Resul Tosun ile sözlü tartışmaya giren Hukukçu Ersan Şen önce yayını terk etti daha sonra da yayına tekrar katılarak konuşmasına devam etti.

Bu durum ise akıllara Güldür Güldür adlı tiyatro programının 244. Bölümündeki "Gündemin Nabzı" isimli skeci getirdi. O skeçte de Onur Buldu’nun canlandırdığı karakter programı sık sık terk edip sonra stüdyoya geri geliyordu.



Kaynak: Oda Tv