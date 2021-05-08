Güldür Güldür'den dikkat çeken 'Fatiha' skeci

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Son günlerde yaptığı skeçlerle gündeme dair büyük beğeni toplayan eleştirileri tiyatro sahnesine yansıtan Güldür Güldür ekibinden yine dikkat çeken bir konu gündeme geldi...

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:36

Ramazan ayında televizyonlarda ortaya çıkan “İslam profesörlerini” skeçte eleştiren Güldür Güldür ekibi, televizyona çıkan isimlerin aldığı büyük paraları işledi.

Eski yıllarda yapılan bir Ramazan programında günümüzün değerlendirildiği skecin sonunda ise geçmişte yer alan isimler gelecek nesiller olan bizler için “Fatiha” okudu.

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