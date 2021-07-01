TÜSİAD'dan, "İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün" çağrısı
TÜSİAD, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu ve resmi olarak çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini savunarak, 4. Yargı Paketi’ne işaret etti. Yapılan açıklamada ayrıca, eşe karşı işlenen suçlardaki cezayı artırıcı nedenlerin, yakın ilişkide bulunulan ve bulunulmuş her birey için geçerli olması gerektiğinin altı çizildi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), bugün itibarıyla resmi olarak çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğinin altını çizdi. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, 4. Yargı Paketi’ne işaret edilerek, eşe karşı işlenen suçlardaki cezayı artırıcı nedenlerin, yakın ilişkide bulunulan ve bulunulmuş her birey için geçerli olması gerektiğini de savundu.
TÜSİAD, kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nden bugün resmi olarak ayrılmasına ve 4. Yargı Paketi'ne ilişkin olarak açıklama yaptı.
TÜSİAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KADINLAR VE ÇOCUKLARI ŞİDDETLE BAŞ BAŞA BIRAKACAK"
- Kadına ve çocuğa şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesinde etkin bir araç olan İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmeliyiz. #İstanbulSözleşmesiYaşatır
- Vicdanları yaralayan Elmalı Davası, mağdur çocukları koruma mekanizmalarının yetersizliğini göstermektedir. Getirilen her düzenleme ve uygulamaya “şiddete sıfır tolerans” anlayışı ile yaklaşılması, kadınların ve çocukların güven içinde yaşayacağı iklimin güçlendirilmesi şarttır.
- 4. Yargı Paketi’nde tüm suçlarda tutuklama için somut delillerin aranması insan hakları açısından olumludur. Ancak cinsel suçlar ve çocuk istismarında tutukluluğun zorlaştırılması cezasızlık algısı yaratacak, mağdur kadınlar ve çocukları daha fazla şiddetle baş başa bırakacaktır.
- Pakette, eşe karşı işlenen öldürme ve şiddet suçlarındaki cezayı artırıcı nedenlerin boşanılan eşi de kapsaması olumlu olmakla birlikte, yakın ilişkide bulunulan ve bulunulmuş her birey için geçerli olması sağlanmalıdır.
Kadına ve çocuğa şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesinde etkin bir araç olan İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmeliyiz.#İstanbulSözleşmesiYaşatır— TÜSİAD (@TUSIAD) July 1, 2021
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