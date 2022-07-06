Hacettepe'deki mezuniyete damgasını vurdu: Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:55

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, öğrenciler adına konuşan doktor adayı Kaya Avşar, Fakülte Dekanı tarafından sahneden indirilmek istendi. Ancak bu tavır sonrası Avşar'ın arkadaşları alkışlarla konuşmaya desteklerini gösterdiler. Alkışlı destek sonrası Avşar ayrıca Atatürk'ün, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözlerine de konuşmasında yer verdi.

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