Hacettepe'deki mezuniyete damgasını vurdu: Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyetinde konuşan Kaya Avşar, akademiye ilişkin sözleri sırasında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek tarafından sahneden indirilmek istendi. Arkadaşlarının destek alkışlarını alan Avşar, konuşmasında Atatürk'ün sözlerine de yer verdi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, öğrenciler adına konuşan doktor adayı Kaya Avşar, Fakülte Dekanı tarafından sahneden indirilmek istendi. Ancak bu tavır sonrası Avşar'ın arkadaşları alkışlarla konuşmaya desteklerini gösterdiler. Alkışlı destek sonrası Avşar ayrıca Atatürk'ün, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözlerine de konuşmasında yer verdi.
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