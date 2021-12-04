Halk Ekmek büfesi işletmecisi Arslan: 'Üsküdar Belediyesi, büfeyi İBB koydu diye elektrik vermiyor'

04 Aralık 2021 Cumartesi, 15:14

İBB'nin dar gelirli vatandaşlar için 1 lira 25 kuruştan ekmek sattığı büfelerin bir kısmını şehit yakınları, gazi ve engellilere tahsis ettiği. Bunlardan biri de Üsküdar ilçesi sınırlarında bulunuyor. Söz konusu Halk Ekmek büfesini de Kuzey Irak'taki bir operasyon sırasında dört kurşun yiyerek gazi olan Rıfat Arslan işletiyor. Gazi Arslan, nisan ayından bu yana işlettiği büfeye AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin 8 aydır elektrik bağlamadığını söyledi. İBB'nin "ekmek büfesi işletmecisi olduğuna ve elektrik alabileceğine" ilişkin belge verdiğini belirten Arslan, bununla yaptığı başvuruya rağmen elektrik vermeyen Üsküdar Belediyesi'nin ayrıca büfeyi kaldırması yönünde kendisine tebligatta bulunduğunu söyledi.

Söz konusu belgeyi de gösteren Arslan, şunları söyledi:

"BİR GAZİ EĞER ÜSKÜDAR'A SIĞMADIYSA MEMLEKETİ DE TERK EDEYİM"

"Büfemin içerisinde elektrik bağlantısı olmadığı için bilgisayarımı ve yazar kasamı evde şarj edip getiriyorum. Bir gazi eğer Üsküdar'a sığmadıysa memleketi de terk edeyim. Bu konuda dertliyim. Ben istirham ediyorum. Benim elektriğimi versinler. Büyükşehir bir şey demiyor. Üsküdar Belediyesi, buraya bunu Büyükşehir Belediyesi koydu diye benim elektriğimi vermiyor. Beni başka bir arka sokağa taşımak istiyorlar”

"SON ZAMLARLA HALK EKMEĞE OLAN İHTİYAÇ, RAĞBET DE ARTTI"

Kadıköy Caddebostan'da bulunan bir diğer büfe işletmecisi Orhan Akbaba da İBB'nin işletme hakkının yalnızca şehit yakınları, gazi ve yüzde 40 ve üzeri engellilere vermesi kaydıyla yeni Halk Ekmek büfeleri açmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kendisinin de bir şehit yakını olduğunu belirten Akbaba, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul genelinde vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek sunması aslında vatandaşlarımız için büyük bir avantaj. Her ne kadar İBB'nin iş ortağı olarak çalışsak da bizim de marketlerden yaptığımız alışverişler var. Marketlere gidip bakarken en basitini almış olduğumuz 15'li yumurta 6,5 - 7 yedi lira civarındayken bugün itibariyle bakmış olduğumuz zaman 17 liraya gibi gelmiş. Bir zeytinin kilogramı 60-70 kilograma gelmiş. Beyaz peynirin 8-90 liralara olduğunu duyduğumuz zaman hoşnut olmuyoruz. Bu bir sıkıntı. Vatandaşın yiyeceği domates, patates, soğan bunların hepsi zamlı. Makarna desen 3,5-4,5 arasında değişen fiyat farklılıkları var artış yönünde. Bu durumda yüzde 50 minimum enflasyon olduğu en net şekilde görünüyor. Buna rağmen Büyükşehir Belediyemizin, bizimin kaliteli, uygun fiyatlı ekmeği 1 lira 25 kuruştan veriyor. Son zamlarla normal ekmeğin satış fiyatı sanıyorum 3,5 lira oldu. Bu da halk ekmeğe olan ihtiyacı, rağbeti artırdı"