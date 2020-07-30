Hatay’da 4 farklı noktada orman yangını
Hatay'da bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Antakya ilçesi Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.
Yangın bölgesine, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.
Alahan Mahallesi sakinlerinden İbrahim Özkan, yangının yerleşim yerine yakın bir noktadan başladığını belirterek, “Yangın alt taraflardan başlayarak yukarıya doğru çıktı. Yangın evlere gelmesin diye hemen müdahale edildi. İtfaiye geldi ve onlarda hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yangın ilk olarak tepedeydi, daha sonra tepeyi aşarak büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Şu anda yaklaşık 5-6 kilometre yukarıya doğru çıktı yangın. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor" dedi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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