Zam sütün tadını kaçırdı

11 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Süt ve süt ürünlerine art arda gelen zamlarla marketlerdeki litre fiyatı 17 TL’ye kadar çıktı. Tüketimin azalması nedeniyle elde kalan süt ise süt tozu oluyor. Yağsız süt tozu üretimi yüzde 20 arttı. Fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde talebin gerilemesi ile sütü elinde kalacak olan üreticinin “para kazandırmayan” süt ineklerini kesime göndereceği belirtiliyor. Ulusal Süt Konseyi geçen hafta çiğ süt fiyatını yüzde 45 artırarak 4 lira 70 kuruş olarak açıkladı. Ancak çiğ sütte artan fiyatlar, ilaçtan yeme gelen zamlar yüzünden çiftçiye yaramadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, sektöre ilişkin değerlendirmesinde süt ve süt ürünlerine gelen zamlar nedeniyle zaten azalan talebin daha da düşeceğini, bunun üretime de yansıyacağını açıkladı. Tüketimin azalması ile stok oluşmaya başladığını belirten Bakırlıoğlu, ihracat olanaklarının da sınırlı olduğuna dikkat çekti. Bakırlıoğlu, sanayicinin gelen sütü geri çevirmeye başladığını belirterek şunları söyledi: “Süt süttozu oluyor. Yağlı süt tozu üretimi yüzde 12, yağsız ise yüzde 20 artmış. Böyle devam ederse azalan talep nedeniyle ciddi oranda süt fazlalığı ile karşı karşıya kalacağız. Para kazandırmayan süt inekleri kesime gidecek. Süt 2.30 TL iken destekleme 40 kuruştu. Bugün süt 4.70 TL oysa destekleme 20 kuruş. Süt fiyatını artırmak yerine destekleme artırılmalıdır.”